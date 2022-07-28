Тегеран, , 08:24 — REGNUM Экспорт Ирана в Китай увеличился на 31 процент в первой половине текущего года, а объем взаимной торговли за тот же период составил более восьми миллиардов долларов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 27 июля.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Самые последние статистические данные, опубликованные Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики, указывают на то, что товарооборот между Китаем и Ираном увеличился на 23 процента по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года, достигнув 8,2 миллиарда долларов.

Стоимость обменов между двумя странами была задекларирована более чем на 6,722 миллиарда долларов с января по июнь текущего года.

Импорт Китая из Ирана за первые шесть месяцев текущего года значительно увеличился, достигнув 4,08 миллиарда долларов, показав рост на 31 процент, в то время как КНР импортировала товары на сумму 3,1 миллиарда долларов за аналогичный период прошлого года.

Экспорт Китая в Иран с января по июнь увеличился на 16 процентов, достигнув 4,182 миллиарда долларов, в то время как экспорт товаров в Иран за аналогичный период прошлого года оценивается в 3,6 миллиарда долларов.