Тегеран, 28 июля, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Экспорт Ирана в Китай увеличился на 31 процент в первой половине текущего года, а объем взаимной торговли за тот же период составил более восьми миллиардов долларов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 27 июля.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Самые последние статистические данные, опубликованные Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики, указывают на то, что товарооборот между Китаем и Ираном увеличился на 23 процента по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года, достигнув 8,2 миллиарда долларов.

Стоимость обменов между двумя странами была задекларирована более чем на 6,722 миллиарда долларов с января по июнь текущего года.

Импорт Китая из Ирана за первые шесть месяцев текущего года значительно увеличился, достигнув 4,08 миллиарда долларов, показав рост на 31 процент, в то время как КНР импортировала товары на сумму 3,1 миллиарда долларов за аналогичный период прошлого года.

Экспорт Китая в Иран с января по июнь увеличился на 16 процентов, достигнув 4,182 миллиарда долларов, в то время как экспорт товаров в Иран за аналогичный период прошлого года оценивается в 3,6 миллиарда долларов.