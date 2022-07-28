Тегеран, , 08:25 — REGNUM 27 июля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан указал на политику добрососедства страны, заявив, что Тегеран ускорит сотрудничество с соседями, и ни одна внерегиональная страна не сможет помешать процессу регионального сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хосейн Амир Абдоллахиан En.mfa.ir

В посте в Instagram Амир Абдоллахиан упомянул о своих недавних телефонных разговорах с оманскими, кувейтскими, катарскими и иракскими коллегами. Он отметил, что подробно остановился на последних событиях в переговорах об отмене санкций и упомянул инициативы Ирана по сохранению дипломатического окна открытым.

Он также подчеркнул, что заключительный этап соглашения зависит от двух элементов, реализма и гибкости со стороны США, при этом Иран привержен достижению прочного соглашения.

«Исламская Республика Иран придает большое значение энергетической и продовольственной безопасности в мире, и, понимая текущие энергетические проблемы в мире, она предприняла различные инициативы», — заявил иранский дипломат.

Он отметил, что его коллеги поддержали инициативы Ирана на переговорах и приветствовали региональную дипломатию исламской страны.