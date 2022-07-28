Петропавловск-Камчатский, , 06:53 — REGNUM Гидробиологов Камчатского филиала ТИГ ДВО РАН при участии сотрудника КамчатГТУ А. В. Климовой обследовали побережье острова Крашенинникова в Авачинском заливе. Ученые пришли к выводу, что красные приливы могут повториться, сообщается в отчете на сайте Камчатского филиала ФГБУН Тихоокеанского института географии ДВО РАН.

Авачинская бухта Наталия Судец © ИА REGNUM

Читайте также: Ученые назвали причины экологической катастрофы на дне океана на Камчатке

Гидробиологи собрали во время отлива необходимые материалы, которые дают возможность понять состояние обитателей территории, которая пострадала при красных приливах в 2020 году.

При этом специалисты отметили, что негативная экологическая обстановка незначительно отразилась на разнообразии и обилии водорослей.

«Во время максимального отлива под камнями в зоне осушки на литорали были обычны или многочисленны представители различных групп беспозвоночных — закапывающиеся в песок актинии Anthopleuraorientalis, равноногие (Isopoda), разноногие (Amphipoda) и усоногие раки, раки-отшельники, многощетинковые черви (Polychaeta), брюхоногие (Gastropoda) и двустворчатые (Bivalvia) моллюски. На многих участках нижнего отдела литорали встречались достаточно плотные поселения тихоокеанской мидии Mytilustrossulus. Под камнями в отливных лужах повсеместно был довольно обычен такой типичный представитель литоральной ихтиофауны как бурый морской петушок Alectriasalectrolophus, а также единично попадалась молодь мраморного керчака Myoxocephalusstelleri длиной около 40 мм», — говорится в отчете.

Ученые собрали пробы водорослей для их дальнейшего изучения.

Также были проведены замеры температуры воды у поверхности и в придонном слое, pH воды, мутность, соленость, процент растворенного кислорода. Температура воды у поверхности составила +10 градусов, на глубине 2,65 метра — +16,4 градуса.

«Учитывая достаточно высокую для этого времени года температуру, дальнейший прогрев прибрежных вод вблизи острова Крашенинникова может способствовать возникновению вредоносного цветения водорослей, аналогичного осени 2020 года», — пришли к выводу ученые.

Как сообщало ИА REGNUM, по заключению научных сотрудников, экологическая катастрофа на дне Тихого океана у берегов Камчатки была вызвана одновременной массовой вегетацией нескольких видов динофлагеллят, численность которых достигала 700 тыс. клеток в литре воды.