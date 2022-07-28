Из Якутии на спецоперацию в Донбассе отправили отряд добровольцев «Боотур»
Якутск, 28 июля, 2022, 06:57 — ИА Регнум. Бойцов добровольческого отряда «Боотур» проводили из Якутска на спецоперацию. Они отправились защищать республики Донбасса, сообщил 28 июля в своём телеграм-канале глава Якутии Айсен Николаев.
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Цель бойцов «Боотура» — освобождение ЛНР и ДНР, укрепление оборонительных рубежей России. Отряд многочисленный, подчеркнул Айсен Николаев. Он пожелал военнослужащим веры в победу, стойкости и мужества при выполнении военных задач и благополучного возвращения домой. Особую благодарность глава республики выразил врачам, которые первыми из гражданских медработников поехали на спецоперацию.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля в Якутске состоялась торжественная встреча бойцов Росгвардии, которые участвовали в специальной операции в защиту республик Донбасса. Им вручили награды за мужество и отвагу.