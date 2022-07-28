Якутск, 28 июля, 2022, 06:57 — ИА Регнум. Бойцов добровольческого отряда «Боотур» проводили из Якутска на спецоперацию. Они отправились защищать республики Донбасса, сообщил 28 июля в своём телеграм-канале глава Якутии Айсен Николаев.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«В трудные времена якутяне всегда приходили на помощь ближнему, вставали на защиту своей Родины. Это мы делаем и сейчас, помогая братскому народу Украины освободиться от оков бандеровцев», — отметил он.

Цель бойцов «Боотура» — освобождение ЛНР и ДНР, укрепление оборонительных рубежей России. Отряд многочисленный, подчеркнул Айсен Николаев. Он пожелал военнослужащим веры в победу, стойкости и мужества при выполнении военных задач и благополучного возвращения домой. Особую благодарность глава республики выразил врачам, которые первыми из гражданских медработников поехали на спецоперацию.

«Искренне горжусь и благодарю наших ребят за решение поддержать нашу страну в это непростое время. Они — настоящий пример мужества, отваги и безграничного патриотизма. Своим волевым решением они взяли на себя ответственность проявить себя в военной обстановке, внести свой личный вклад в торжество мирной жизни», — отметил Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля в Якутске состоялась торжественная встреча бойцов Росгвардии, которые участвовали в специальной операции в защиту республик Донбасса. Им вручили награды за мужество и отвагу.