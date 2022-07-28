Куала-Лумпур, , 06:51 — REGNUM В Малайзии за прошедшие сутки умерли десять пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные малайзийского минздрава.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, общее число жертв осложнений COVID-19 в королевстве выросло до 35 942 человек. Также за минувшие сутки в стране выявили 4503 носителей SARS-CoV-2, причем шестеро из них прибыли на малайзийскую территорию из-за рубежа. Всего с начала пандемии в Малайзии подтвердили 4 664 213 случаев заражения коронавирусом нового типа.

Отмечается, что к настоящему времени в королевстве выздоровели и выписались из медицинских учреждений 4 581 365 человек. Сейчас в Малайзии числится 46 906 активных случаев заболевания коронавирусной инфекции. При этом 59 пациентов помещены в отделения реанимации, из них 30 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.