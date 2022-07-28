Тюмень, 28 июля, 2022, 06:49 — ИА Регнум. В Тюмени вынесен приговор бывшему заместителю начальника тыла одной из воинских частей за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Images Money Приватизация

Как следует из материалов дела, заместитель начальника тыла решил незаконно приватизировать ведомственную квартиру министерства обороны РФ, в которой он был временно зарегистрирован вместе с семьёй. С фальшивой копией договора социального найма жилого помещения он обратился в суд за правом приватизации квартиры. Суд иск удовлетворил. Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области зарегистрировало право общей долевой собственности на квартиру в равных долях на замначальника тыла, его супругу и малолетнюю дочь. В результате Минобороны был причинён материальный ущерб в размере 1,6 млн рублей.

Калининский суд Тюмени приговорил бывшего заместителя начальника тыла к четырём годам лишения свободы условно.