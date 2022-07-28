Абуджа, , 06:48 — REGNUM Сенаторы от оппозиции Нигерии предложили рассмотреть вопрос о вынесении импичмента президенту страны Мухаммаду Бухари из-за растущих проблем с безопасностью в государстве. Об этом заявил лидер оппозиционного меньшинства в нигерийском сенате Филип Адуда, сообщило агентство Reuters.

Мохаммаду Бухари Chatham House

Парламентарии хотели вынести предложение, согласно которому у Бухари есть шесть недель, чтобы улучшить безопасность в стране или пройти процедуру импичмента. При этом его нынешний президентский срок истекает через десять месяцев.

Инициатива оппозиционеров была заблокирована спикером сената, что вызвало протест со стороны авторов идеи. Для того, чтобы провести в сенате импичмент президента Нигерии, необходимо получить две трети голосов в этом законодательном органе.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля из тюрьмы в нигерийской столице Абудже сбежали около 600 заключенных.

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