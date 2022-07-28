Токио, , 06:48 — REGNUM Разработки ракетного и ядерного оружия в Северной Корее являются опасными и неприемлемыми для Японии, заявил заместитель генсека японского правительства Есихико Исодзаки в ходе пресс-конференции.

Япония. Воин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ядерные и ракетные разработки Северной Кореи угрожают миру и безопасности нашей страны и международного сообщества и являются абсолютно неприемлемыми», — заявил он.

Политик добавил, что Токио намерен более тесно сотрудничать с США и Южной Кореей для противодействия КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности мобилизовать силы ядерного сдерживания в случае попыток агрессии иностранных государств. Он подчеркнул, что Пхеньян готов дать отпор Южной Корее и США в случае посягательств на суверенитет и национальные интересы Северной Кореи.