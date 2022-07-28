Москва, 28 июля, 2022, 06:47 — ИА Регнум. Американский актёр и кинопродюсер Стивен Сигал заявил, что никогда не откажется от гражданства России. Об этом 28 июля Сигал сообщил в беседе с РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Актёр Стивен Сигал

Сигал пояснил, что не собирается отказываться от российского паспорта, а также отметил, что каждый день ему приходится сталкиваться с русофобией. О чём конкретно идёт речь, Сигал уточнять не стал.

Напомним, Сигал стал гражданином России в 2016 году, когда российский президент Владимир Путин подписал указ о приёме американского актёра в гражданство России. Путин лично вручил Сигалу российский паспорт. В августе 2018 года Сигал стал спецпредставителем МИД России по гуманитарным связям между Москвой и Вашингтоном.

Как рассказал сам Сигал, его дед по линии отца родился в России, а затем эмигрировал в США. Актёр пытался искать свои корни в Калмыкии, Якутии и Туве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что актёр Стивен Сигал отметил свой 70-й день рождения в Москве.