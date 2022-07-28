Пекин, 28 июля, 2022, 06:47 — ИА Регнум. Исследователи создали базу данных, регистрирующую движения глаз при чтении по-китайски, согласно недавней исследовательской статье, опубликованной в журнале Scientific Data, сообщает 27 июля агентство Синьхуа.

Publicdomainpictures.net Китайские иероглифы

Движение глаз — одно из самых фундаментальных поведенческих действий во время чтения. За последние два десятилетия все большее число исследований китайского чтения использовали методы отслеживания взгляда и предоставили богатый ресурс, показывающий сложные когнитивные механизмы, лежащие в основе китайского чтения.

База данных была разработана Институтом психологии Китайской академии наук. При чтении 8 551 китайского слова было зафиксировано девять движений глаз у 1 718 участников, которые приняли участие в 57 экспериментах по чтению китайских предложений, отмечается в исследовательской статье.

База данных позволяет исследователям эффективно проверять свои теоретические и вычислительные гипотезы о чтении на китайском языке с использованием большого количества слов, а также указывать на сложность обработки китайских слов во время чтения текста.

Используя базу данных, исследователи могут контролировать и управлять уровнем сложности китайских текстов и точно подбирать подходящие материалы для чтения в соответствии со способностями читателя.