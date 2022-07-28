Владивосток, , 06:44 — REGNUM Церемония открытия Деревни спортсменов VII Международных спортивных игр «Дети Азии» состоялась во Всероссийском детском центр «Океан» 27 июля. Зрителями стали спортсмены из России и зарубежных стран, тренеры, волонтеры, представители спортивных делегаций и детского центра, сообщили в пресс-службе правительства Приморья.

На открытии игр «Дети Азии» во Владивостоке Дирекция VII Международных спортивных игр «Дети Азии»

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28 июля в концертно-спортивном комплексе «Фетисов Арена» состоится церемония открытия игр «Дети Азии». В этот же день стартует соревновательная программа. Первые комплекты наград будут вручены уже 29 июля пловцам, а 30 июля — пловцам и представительницам художественной гимнастики.

Всего играх «Дети Азии» примут участие спортсмены 13-16 лет из 13 государств и восьми субъектов России. Участники разыграют 273 комплекта медалей в 19 видах спорта.

По информации мэрии Владивостока 29 июля с 18:00 до 20:30 на Спортивной набережной будет работать фанзона, пройдёт трансляция дневника первого дня соревнований. Перед гостями выступят группа «Hehehe», певица Alana O и репер Вахтанг Каландадзе. Завершит работу фанзоны файер-шоу.

Открытие фестиваля «Спорт у моря» запланировано на 30 июля во Дворце спорта «Юность» с 11:00 до 18:00. 31 июля на площадке возле торгового центра «Калина Молл» пройдет турнир по уличным видам танцев. Начало в 15:00.

1 августа в амфитеатре набережной Спортивной гавани пройдет показ спортивного кино, а также демонстрация «Дневника игр», где расскажут о ходе соревнований. 2 августа на Фокина, 1 на баскетбольной арене KFC с 10:00 до 21:00 состоится турнир Владивостока по баскетболу 3×3. На набережной Цесаревича 3 августа пройдет Кубок по велогонкам и беговелогонкам. Начало в 15:00. С 4 по 6 августа в амфитеатре набережной Спортивной гавани покажут «Дневники игр», пройдут концерты. На 7 августа запланировано закрытие фестиваля «Спорт у моря» в амфитеатре набережной Спортивной гавани.

Как сообщало ИА REGNUM, огонь эстафеты спортивных игр «Дети Азии» 40 факелоносцев пронесли по Владивостоку — маршрут составлен в соответствии с особенностями города и его возможностями.