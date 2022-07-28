Заводоуковск, Тюменская область, , 06:34 — REGNUM Тюменка отправится в колонию-поселение за кражу спиртного из магазина на сумму, превышающую 1300 рублей. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Алкоголь goodfon.ru

Установлено, что 13 мая 2022 года пьяная жительница Заводоуковска в местном магазине взяла со стеллажей в руки три бутылки вина объёмом 0,75 литра, две бутылки водки объёмом 0,5 литра, одну бутылку слабоалкогольного газированного напитка объёмом 0,75 литра и скрылась с места преступления, причинив тем самым имущественный ущерб на общую сумму 1343 рубля.

В суде обвиняемая пояснила, что со знакомой употребляла спиртное, когда алкоголь закончился, то она решила сходить в магазин и украсть ещё бутылки. Гражданка ранее судима, лишена родительских прав, состоит на учёте у врача нарколога, имеет заболевания. Суд приговорил её к лишению свободы на один год с отбыванием в колонии-поселении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в городе Копейске Челябинской области 25-летняя женщина отдана под суд за 18 краж из магазинов. Она похищала продовольствие, алкоголь и косметику.

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