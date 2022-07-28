Пекин, 28 июля, 2022, 06:32 — ИА Регнум. Почтовая отрасль Китая сообщила о стабильном росте доходов от бизнеса в первом полугодии, показали данные Государственного почтового бюро Китая, передает агентство Сиьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

За этот период выручка почтового сектора составила 654,31 млрд юаней (около $97,25 млрд), увеличившись на 6,5% в годовом исчислении. Только в июне доход от бизнеса в этом секторе составил 122,53 млрд юаней, что на 9,3% больше, чем в прошлом году.

За первые шесть месяцев китайские компании экспресс-доставки обработали 51,22 млрд посылок, что на 3,7% больше, чем годом ранее. Выручка их бизнеса за этот период составила 498,22 млрд юаней, увеличившись на 2,9% в годовом исчислении.

Индустрия экспресс-доставки ускорила свое восстановление в июне, ее выручка выросла на 6,6% по сравнению с прошлым годом и составила 97,67 млрд юаней. Индекс развития экспресс-доставки в Китае, отслеживающий общую активность и тенденции экспресс-бизнеса, составил 289,4 пункта в прошлом месяце, увеличившись на 7,5% в месячном исчислении, по данным Государственного почтового бюро Китая.