Якутск, , 06:36 — REGNUM Поздно вечером 27 июля был задержан военный комиссар Якутска Афанасий Захаров. Горсуд уже решает вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщило ИА SakhaDay.

Задержание Arigus-tv.ru

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В квартире подозреваемого прошёл обыск, но ничего не изъяли. Задержание осуществляли сотрудники УФСБ по республике.

По информации телеграм-канала «Комсомольской правды», военкома подозревают в злоупотреблении полномочиями, которое проявилось в том, что он брал деньги за оформление военных билетов.

Дело расследует военный следственный отдел СК России по Якутскому гарнизону.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий и получении взяток в отношении военного комиссара Республики Крым. За деньги он освобождал граждан от необходимости призываться на военную службу.