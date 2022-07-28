Москва, 28 июля, 2022, 06:30 — ИА Регнум. Поиск покупателя на российскую часть своего бизнеса ведёт крупнейшая в Европе шведская компания H& M Group, торгующая одеждой и аксессуарами. Об этом 28 июля сообщила газета «Коммерсант».

Nissy-KITAQ Магазин H&M

В частности, на продажу выставлены права аренды на около 170 магазинов в 65 городах России, из которых 40% действуют до 2050 года, а 50% — до 2030–2050 годов. Кроме того, продаётся распределительный центр площадью 57,7 тыс. кв. метров и запасы товаров на 30 недель, их оценочная стоимость составляет $210 млн.

Предполагается, что компания направила предложение о покупке российской части бизнеса крупным ретейлерам, таким, как Melon Fashion Group (более 840 магазинов под брендами Zarina, Befree, Love Republic и Sela), группа «Спортмастер» (более 600 торговых точек). Однако эксперты полагают, что покупателя сразу на все активы без дальнейших поставок продукции в России найти будет нереально.

В руководстве компании приняли решение продавать оставшийся товар без каких-либо скидок и ликвидаций. Отмечается, что запаса товара у компании может хватить до начала 2023 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что компания H& M Group будет продавать все вещи в российских магазинах по их полной стоимости.