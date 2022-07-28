Вашингтон, 28 июля, 2022, 06:30 — ИА Регнум. Россия якобы останется на Международной космической станции (МКС) по крайней мере до формирования Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Об этом агентству Reuters заявила глава программы пилотируемых полетов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Кэти Людерс.

PilotBrent NASA

По ее словам, соответствующую информацию NASA якобы получило от российской стороны. Людерс отметила, что специалисты американского агентства не фиксируют каких-либо «признаков того, что происходят какие-то изменения».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о выходе России из проекта МКС после 2024 года. Комментируя указанное решение, глава американской компании SpaceX Илон Маск пожелал России «счастливого пути» фразой на французском языке.

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