Пекин, , 06:29 — REGNUM Объем внешней торговли Китая подскочил на 9,4% в годовом исчислении до 19,8 трлн юаней (около $2,94 трлн) в течение первого полугодия, сообщает агентство Синьхуа.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным Главного таможенного управления Китая, экспорт вырос на 13,2% в годовом исчислении до 11,14 трлн юаней, в то время как импорт увеличился на 4,8% по сравнению с прошлым годом до 8,66 трлн юаней.

По мере улучшения ситуации с профилактикой эпидемий и борьбой с ними и вступления в силу политики, способствующей экономическому росту, предприятия внешней торговли с мая возобновили работу и производство упорядоченным образом.

В частности, быстрое восстановление импорта и экспорта в дельте реки Янцзы привело к заметному восстановлению общего роста внешней торговли Китая. Рост внешней торговли Китая ускорился до 14,3% в июне по сравнению с 9,5% в мае и 0,1% в апреле.