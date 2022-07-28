Пекин, , 06:27 — REGNUM Китай отчитался о значительном темпе восстановления количества авиаперелетов и объема доставки почты и грузов в первой половине 2022 года, сообщает агентство Синьхуа.

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По данным Администрации гражданской авиации Китая (CAAC), с января по июнь было совершено почти 118 млн пассажирских рейсов. Количество пассажирских поездок, зарегистрированных в мае и июне, выросло на 53,2% и 82,2% соответственно в месячном исчислении, при этом количество дневных пассажирских поездок превысило миллион 29 июня, показали данные CAAC.

Количество поездок в июне составило около 46,2% от числа, зарегистрированного за аналогичный период 2019 года, что указывает на устойчивое восстановление. По данным администрации, объем перевозок почты и грузов в первом полугодии составил около 3,08 млн тонн, при этом объем в июне восстановился до 89,7% от количества, зарегистрированного за аналогичный период 2019 года.

В прошлом месяце объем международных авиаперевозок увеличился на 1,8% в годовом исчислении, сообщили в CAAC, отметив высокий рыночный спрос на международные грузы гражданской авиации.