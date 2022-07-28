Пекин, 28 июля, 2022, 06:21 — ИА Регнум. Количество действительных зарегистрированных товарных знаков в Китае превысило 40 млн к концу июня, что на 20,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

С внедрением и совершенствованием закона о товарных знаках в стране доверие иностранных инвесторов к бизнес-среде Китая еще больше возросло. По словам Ху Вэньхуэя, заместителя главы Национального управления интеллектуальной собственности, к концу июня субъекты рынка из более чем 200 стран или регионов зарегистрировали товарные знаки в Китае, причем список возглавили торговые марки из США, Японии, Германии, Великобритании и Южной Кореи.

Он сказал, что к концу июня Китай одобрил 2493 продукта с географическим указанием (GI). Коллективные товарные знаки GI, сертификационные товарные знаки и региональные публичные бренды могут способствовать развитию характерных отраслей сельского хозяйства и способствовать оживлению сельских районов.