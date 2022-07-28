Красноярск, , 06:12 — REGNUM Два человека погибли в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Казачинском районе Красноярского края. Об этом 28 июля сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Авария произошла рано утром 28 июля на 189-м километре автотрассы Красноярск — Енисейск. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Toyota Ractis совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир легкового автомобиля. ИЗ 14 пассажиров, находившихся в автобусе, к медикам за помощью обратились восемь человек, в том числе один ребёнок. У всех пострадавших лёгкие травмы. Вся необходимая медицинская помощь была оказана на месте.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются все причины и обстоятельства смертельной аварии.

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