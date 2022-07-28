Пекин, 28 июля, 2022, 06:10 — ИА Регнум. Экспорт автомобилей из Китая сохранил свои темпы роста в прошлом месяце, достигнув рекордно высокого уровня и увеличившись на 57,4% в годовом исчислении, показали отраслевые данные, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, в июне автомобильные компании экспортировали в общей сложности 249 000 автомобилей, что на 1,8% больше, чем месяцем ранее.

В прошлом месяце было экспортировано около 198 000 легковых автомобилей, что на 65,6% больше, чем в предыдущем году, а экспорт коммерческих автомобилей составил 51 000 единиц, увеличившись на 32,4%, сообщила ассоциация. В первом полугодии экспорт автомобилей из Китая вырос на 47,1% в годовом исчислении и составил почти 1,22 млн единиц.

Электромобили стали ярким пятном китайского автоэкспорта, при этом некоторые китайские бренды выходят на рынки развитых стран, таких как многие в Европе, с растущим мировым признанием и повышением конкурентоспособности, отметили в ассоциации.

Экспорт электромобили за первые шесть месяцев составил 202 000 единиц, увеличившись на 130%.