Владивосток, 28 июля, 2022, 06:05 — ИА Регнум. Во Владивостоке вечером 27 июля на железнодорожных путях перегона ст. Вторая Речка — Океанская в неположенном для перехода месте электропоездом травмировано два ребёнка. Приморская транспортная прокуратура проводит проверку, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Дарья Драй ИА REGNUM Электричка

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В результате происшествия девочка 12 лет погибла, вторая — в реанимации.

Возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека. Ход и результаты расследования находятся на контроле в Приморской транспортной прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту столкновения автомобиля «Газель» и электропоезда на железнодорожном переезде в Приозерском районе Ленинградской области началась проверка.