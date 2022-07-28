Пекин, 28 июля, 2022, 06:04 — ИА Регнум. Продажи автомобилей в Китае восстановили сильный импульс в июне, чему способствовали ослабевающие вспышки COVID-19 и сильные политические стимулы, сообщает агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Согласно данным Китайской ассоциации автопроизводителей, в июне было продано в общей сложности 2,5 млн единиц автомобилей, что на 23,8% больше, чем годом ранее.

Согласно данным, продажи легковых автомобилей выросли на 41,2% в годовом исчислении до 2,22 млн единиц.