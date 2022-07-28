Пекин, , 06:00 — REGNUM Крупнейший производитель спортивных внедорожников и пикапов в Китае Great Wall Motor (GWM) продемонстрировал рост продаж автомобилей на 26,38% в месячном исчислении до 101 186 единиц в июне, сообщает агентство Синьхуа.

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В первой половине этого года компания продала в общей сложности 518 525 автомобилей, 62 823 из которых были проданы за рубежом, что составляет 12%. Общий объем продаж компании за рубежом превысил $1 млн.

В связи с улучшением ситуации с COVID-19 и возобновлением работы в цепочке поставок Great Wall Motor запустила множество новых электрических и интеллектуальных автомобилей, которые способствовали росту продаж во втором квартале, отметили в компании.

Компания Great Wall Motor со штаб-квартирой в городе Баодин, провинция Хэбэй на севере Китая, владеет несколькими автомобильными брендами, включая HAVAL, GWM Pickup, WEY и ORANGE.