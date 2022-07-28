Манила, 28 июля, 2022, 05:56 — ИА Регнум. Более 12,9 тыс. человек попали в зону бедствия, вызванную мощным землетрясением магнитудой 7,1. Об этом говорится в отчете Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий.

Zeml.info Землетрясение

По данным совета, в результате подземных толчков погибли четыре человека, еще более 60 человек пострадало. При этом повреждения получили 857 домов, еще 11 оказались полностью разрушенными. Также пострадали 17 инфраструктурных объектов, 23 дороги и пять мостов. Пока общая сумма ущерба оценивается в 33,8 млн песо ($608,2 тыс).

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля землетрясение магнитудой 7,1 произошло на Филиппинах. Его очаг находился в 12 километрах от муниципалитета Долорес на глубине десяти километров.