Владивосток, 28 июля, 2022, 05:54 — ИА Регнум. Под поезд попали две девочки на перегоне Чайка — Вторая Речка во Владивостоке. Об этом 28 июля сообщила журналистам пресс-служба минздрава Приморского края.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Железная дорога

Инцидент произошёл вечером 27 июля. Одна девочка погибла на месте от полученных травм, вторая была госпитализирована с травмами средней тяжести в одну из больниц города. Состояние пострадавшей удовлетворительное.

Погибшей девочке было 12 лет. Уточняется, что обстоятельства и причины трагедии проверяют сотрудники Восточного межрегионального следственного управления на транспорте.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на северо-западе Румынии пассажирский поезд столкнулся с трактором, пострадали как минимум три человека, один погиб.