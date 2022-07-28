Владивосток, 28 июля, 2022, 05:48 — ИА Регнум. Специалисты, учитывая рост заражений коронавирусной инфекцией в регионах, в том числе и в Приморье, призывают пройти ревакцинацию. Для этого применяется первый компонент вакцины «ГамКовидВак», который абсолютно идентичен вакцине «Спутник Лайт», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Минобороны России Вакцинация

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За минувшие сутки в регионе вакцинировались 1480 человек. Выявлено 98 новых случаев заражения, днём ранее — 88.

«В крае имеется необходимый запас отечественных вакцин — более 140 тысяч доз. Работают мобильные пункты вакцинации, куда не нужно записываться предварительно, а также прививочные кабинеты в поликлиниках, туда запись рекомендована, чтобы избежать скопления людей», — пояснили в минздраве Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве для вакцинации и ревакцинации от COVID-19 доступен препарат «Спутник V».