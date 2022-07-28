Пекин, , 05:46 — REGNUM Автопроизводитель SAIC-GM-Wuling (SGMW), базирующийся в городе Лючжоу Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая, сообщил о высоких продажах электромобилей за первые шесть месяцев 2022 года, сообщает агентство Синьхуа.

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SGM, совместное предприятие SAIC Motor, General Motors и Liuzhou Wuling Motors, зарегистрировало продажи электромобилей в размере 233 970 единиц в период с января по июнь, что на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В число электромобилей SGMW входят модели Hongguang MINI EV, Baojun KiWiEV и Wuling Nano EV.

За этот период продажи Hongguang MINI EV составили 214 165 единиц, что на 17% больше, чем в прошлом году. Baojun KiWiEV за тот же период была продана в количестве 15 076 единиц. В июне SGMW также сообщила о высоких ежемесячных продажах в общей сложности 49 450 единиц, что на 62% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.