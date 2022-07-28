Петропавловск-Камчатский, 28 июля, 2022, 05:45 — ИА Регнум. На Камчатке ночью 28 июля в акватории Кроноцкого залива произошло сразу два землетрясения. В населённых пунктах сейсмособытие не ощущалось, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

Zeml.info Землетрясение

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По информации Камчатского филиала геофизической службы РАН, первое землетрясение было зафиксировано на глубине 43 км, в 130 км северо-восточнее Петропавловска-Камчатского. Его магнитуда составила 4,6.

Второе сейсмособытие магнитудой 3,8 произошло на глубине 40 км, в 132 км от Петропавловска-Камчатского.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 7,1 зарегистрировали сейсмологи на территории Филиппин.