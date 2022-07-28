Херсон, Украина, , 05:44 — REGNUM Группа агентов, занимавшихся корректировкой артиллерийских ударов по объектам в Херсоне и в Херсонской области была выявлена российскими силовиками. Об этом 27 июля сообщил сотрудник силовых структур РИА Новости.

Херсон Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Один из агентов-корректировщиков был задержан при попытке видеосъёмки у военного объекта. Задержанный гражданин Украины, работник консервного завода, являлся корректировщиком ракетно-артиллерийского огня украинских боевиков, обстреливавших пункт временной дислокации российского армейского корпуса, размещённого в Херсонской области, а также другие места расположение ВС России на территории Херсона и Херсонской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что украинские войска выпустили по Донецку снаряды с запрещёнными минами ПМФ-1 «Лепесток».

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