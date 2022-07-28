Херсон, 28 июля, 2022, 05:44 — ИА Регнум. Группа агентов, занимавшихся корректировкой артиллерийских ударов по объектам в Херсоне и в Херсонской области была выявлена российскими силовиками. Об этом 27 июля сообщил сотрудник силовых структур РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Один из агентов-корректировщиков был задержан при попытке видеосъёмки у военного объекта. Задержанный гражданин Украины, работник консервного завода, являлся корректировщиком ракетно-артиллерийского огня украинских боевиков, обстреливавших пункт временной дислокации российского армейского корпуса, размещённого в Херсонской области, а также другие места расположения ВС России на территории Херсона и Херсонской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что украинские войска выпустили по Донецку снаряды с запрещёнными минами ПМФ-1 «Лепесток».