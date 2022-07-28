Пекин, 28 июля 2022, 05:43 — REGNUM Согласно промышленным данным, рынок ценных бумаг Китая в июне привлек более 1,33 млн новых инвесторов, сообщает агентство Синьхуа.

Рынок ценных бумаг
Рынок ценных бумаг
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По данным China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, этот показатель был на 10,62% выше, чем в предыдущем месяце.

Согласно данным, большинство новых инвесторов составили физические лица — почти 1,33 млн, в то время как число новых институциональных инвесторов составило 2900 человек.

Согласно данным, к концу прошлого месяца число инвесторов на рынке ценных бумаг Китая достигло 206,24 млн.