Пекин, , 05:41 — REGNUM Согласно отраслевым данным, логистическая деятельность в сфере электронной коммерции Китая еще больше укрепила восстановление в июне, сообщает агентство Синьхуа.

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Индекс, отслеживающий логистическую деятельность электронной коммерции, в прошлом месяце составил 107,1 пункта, что на 2,8 пункта больше, чем в мае, говорится в исследовании, проведенном совместно Китайской федерацией логистики и закупок и гигантом электронной коммерции JD.com.

Опрос объяснил более быстрый рост в июне, который последовал за восстановлением в предыдущем месяце, ускоренным экономическим подъемом и значительным улучшением логистических потоков.

Во время фестиваля покупок в середине года крупнейшие китайские платформы электронной коммерции обеспечили рост транзакций в годовом исчислении, а продажи мобильных телефонов, бытовой техники и косметики выросли.

Все девять основных субиндексов, измеряющих логистическую деятельность электронной коммерции в различных областях, зафиксировали рост в прошлом месяце, при этом показатели объема бизнеса и сельского бизнеса выросли на 4,3 пункта и 9,1 пункта соответственно по сравнению с предыдущим месяцем, показал опрос.