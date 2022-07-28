Пекин, , 05:39 — REGNUM Компания Ford China Co., Ltd. начала отзыв 59 935 импортных автомобилей с китайского рынка, говорится в заявлении главного органа по контролю за качеством продукции в стране, сообщает агентство Синьхуа.

Ford Avtoinsider.com

По данным Государственного управления рыночного регулирования, отзыв коснулся импортных внедорожников Explorer, произведенных в период с 12 ноября 2012 года по 30 сентября 2017 года.

Воздействие дорожной соли на некоторые транспортные средства может привести к коррозии и заеданию шарового шарнира поперечной оси, что в свою очередь может привести к разрушению подвесной части схождения задней подвески.

Отказ задней опоры может привести к потере рулевого управления, что увеличивает риск аварии. Ford заменит неисправные детали бесплатно, чтобы устранить риски, говорится в заявлении.