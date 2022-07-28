Владивосток, , 05:37 — REGNUM В Приморье 100 детей военнослужащих — участников спецоперации на Украине отдохнут в летних лагерях бесплатно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Детский лагерь Дарья Иванова © ИА REGNUM

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Отдых и оздоровление для детей организуют в лагере «Волна» в третью смену.

«Во вторую смену был организован отдых почти 30 детей военнослужащих в лагерях Уссурийска и Партизанска», — пояснили специалисты.

Также власти Приморья в рамках договоренности о дружбе и взаимной помощи между Россией и Донецкой Народной Республикой закупили 103 путевки для детей Донбасса. Они отдохнут в оздоровительных центрах Ростова-на-Дону.

Как сообщало ИА REGNUM, уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Мария Львова-Белова 22 июля посетила Калужскую область. Вместе с губернатором Владиславом Шапшой они встретились с приёмными семьями, которые приняли 25 детей-сирот из Донбасса.