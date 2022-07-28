Пекин, , 05:36 — REGNUM Среднесуточная частота грузовых рейсов и объем перевозок Шанхайского международного аэропорта Пудун вернулись к нормальному уровню в первую неделю июля, поскольку недавняя эпидемия COVID-19 в городе пошла на убыль, сообщает агентство Синьхуа.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

С июня наблюдается увеличение частоты грузовых рейсов в аэропорту, показали данные. В конце июня в аэропорту Пудун ежедневно совершалось в среднем 232 грузовых рейса, при этом среднесуточная пропускная способность составляла в среднем 9 133,9 тонны, что на 33,6% и 28,1% больше соответственно по сравнению с аналогичным периодом мая.

За этот период был установлен ежедневный рекорд в 253 грузовых рейса с суточной пропускной способностью 10 797 тонн, что соответствует высокому уровню за аналогичный период 2021 года. В настоящее время в общей сложности 58 китайских и иностранных авиакомпаний выполняют грузовые рейсы в аэропорту, а воздушные маршруты связывают 68 пунктов назначения по всему миру.

Аэропорт обеспечивает зеленый канал для свежих товаров холодовой цепочки. Согласно статистике, объем перевозок импортных свежих продуктов холодного хранения, недавно обработанных аэропортом, быстро увеличился.