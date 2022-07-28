Каир, 28 июля, 2022, 05:36 — ИА Регнум. Главное управление по поставкам товаров (GASC) Египта освободило некоторые египетские компании от обязательств по завозу пшеницы с Украины, которая была закуплена еще в декабре 2021 года. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Пшеница

Контракты с украинской стороной заключили компании Nibulon и Inerco. Они должны были осуществить доставку пшеницы, несмотря на отсутствие в договорах пункта о форс-мажоре.

Речь идет о четырех партиях пшеницы, закупленной у Украины по цене от $346 до $360 за тонну с учетом провоза. В апреле 2022 года Египет начал платить за тонну около $494,3. Еще одна партия груза с пшеницей находится в украинском порту Черноморск. Планируется, что груз всё же будет отправлен в Египет после получения разрешения со стороны портового руководства.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля глава коммерческого управления министерства торговли и промышленности Египта Яхья Аль-Ватик Биллах объявил об увеличении объемов экспорта продукции в страны Европы, Африки и в США.