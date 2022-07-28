Южно-Сахалинск, , 05:35 — REGNUM На Сахалине вулкан Эбеко утром 28 июля выбросил столб пепла на высоту 3 км, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

Вид на вулкан Эбеко (сс) amanderson2

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Исполин расположен в 7 км от Северо-Курильска. Пепловый шлейф, по данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения, распространился в северном направлении.

Выпадение пепла в населённых пунктах вблизи вулкана не наблюдается.

Как сообщало ИА REGNUM, эвакуация была объявлена для людей, проживавших в районах, прилегающих к вулкану Сакурадзима на юго-западе Японии, в связи с продолжением его вулканической активности.