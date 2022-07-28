Благовещенск, 28 июля, 2022, 05:37 — ИА Регнум. В Китае дали добро на перевозку в Амурскую область по новому трансграничному мосту самоходной техники. Ранее российская сторона неоднократно просила предоставить такую возможность, сообщил телеграм-канал международного моста через реку Амур.

Amurobl.ru Возведение российской части трансграничного моста через Амур

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«Вопрос был проработан с китайской стороной. Согласован вариант, который предполагает прибытие на территорию КНР двух российских водителей на одном грузовом транспортном средстве и далее убытие одного из них на самоходной технике после завершения процедуры оформления в автомобильном пункте пропуска Хэйхэ», — отметили в компании по строительству и развитию моста через Амур.

Более подробная информация для водителей, которые намерены воспользоваться этой возможностью, предоставлена на сайте организации.

Как сообщалоИА REGNUM, открытый 10 июня мост из Амурской области в Хэйхэ (Китай) способен в перспективе пропускать ежегодно более 4 млн тонн грузов и более 2 млн человек. Пока он будет работать только на перевозку товаров.