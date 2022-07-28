Пекин, 28 июля, 2022, 05:34 — ИА Регнум. В первой половине этого года в Китае наблюдался рост инвестиций в инфраструктуру охраны водных ресурсов, поскольку страна активизирует усилия по стимулированию экономического роста, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным Министерства водных ресурсов КНР, с января по июнь инвестиции в проекты по охране водных ресурсов страны составили 444,9 млрд юаней (около $66,29 млрд), что на 165,9 млрд юаней, или почти на 60%, больше, чем в 2021 году. В первом полугодии в стране было инициировано около 14 000 новых проектов по охране водных ресурсов, в том числе 750 проектов, в каждый из которых было вложено более 100 млн юаней.

На июньском совещании, совместно проведенном Народным банком Китая и Министерством водных ресурсов, было заявлено, что проекты по охране водных ресурсов могут помочь привлечь крупные инвестиции и создать интенсивные рабочие места в краткосрочной перспективе.

Это также могло бы обеспечить продовольственную безопасность, способствовать экологичному развитию и смягчить последствия стихийных бедствий в долгосрочной перспективе. Ожидается, что в 2022 году Китай завершит инвестиции в строительство водоохранных сооружений на сумму более 800 млрд юаней.