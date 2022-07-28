Пекин, 28 июля, 2022, 05:31 — ИА Регнум. Крупнейший китайский грузовой авиаперевозчик SF Airlines постоянно расширяет свой парк. В этом году к нему уже присоединились пять грузовых самолетов, сообщает агентство Синьхуа.

(сс) byeangel Самолет авиакомпании SF Airlines

Размер парка самолетов SF Airlines достиг 73 после того, как в июле был введен в эксплуатацию грузовой самолет Boeing 757-200, сообщила SF Airlines. Это грузовое судно было введено в эксплуатацию на маршруте Пекин — Шэньчжэнь для обеспечения экспресс-доставки между северным и южным Китаем.

Постоянно увеличивающийся размер автопарка и оптимизированная грузоподъемность окажут существенную поддержку воздушным перевозкам в недавний пиковый сезон фруктов и других свежих сельскохозяйственных продуктов. Авиакомпания SF Airlines со штаб-квартирой в Шэньчжэне является авиационным филиалом китайского гиганта экспресс-доставки SF Express.

SF Airlines поддерживает устойчивый рост своего авиапарка. Во второй половине года авиакомпания продолжит внедрять широкофюзеляжные грузовые самолеты большой дальности, чтобы увеличить пропускную способность воздушных перевозок и поддержать строительство грузовых авиаузлов страны, говорится в сообщении авиакомпании.