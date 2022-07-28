Пекин, 28 июля 2022, 05:28 — REGNUM Количество новых общественных зарядных станций для электромобилей в Китае увеличилось на 228,4% за первые шесть месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает агентство Синьхуа.

Электромобиль на зарядке
Электромобиль на зарядке

По данным Китайского альянса содействия развитию инфраструктуры зарядки электромобилей (EVCIPA), количество новых частных станций зарядки электромобилей выросло на 511,3% в первой половине года.

По данным EVCIPA, на конец июня в Китае насчитывалось в общей сложности 3,92 млн зарядных устройств для электромобилей, что на 101,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.