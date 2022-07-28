Пекин, 28 июля, 2022, 05:28 — ИА Регнум. Количество новых общественных зарядных станций для электромобилей в Китае увеличилось на 228,4% за первые шесть месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает агентство Синьхуа.

Электромобиль на зарядке

По данным Китайского альянса содействия развитию инфраструктуры зарядки электромобилей (EVCIPA), количество новых частных станций зарядки электромобилей выросло на 511,3% в первой половине года.

По данным EVCIPA, на конец июня в Китае насчитывалось в общей сложности 3,92 млн зарядных устройств для электромобилей, что на 101,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.