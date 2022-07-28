Сургут, Югра, , 05:19 — REGNUM В одной из школ Сургута (ХМАО) ученикам запретили пирсинг, мальчикам носить длинные волосы, а девочкам появляться в учебном заведении с ярким макияжем и окрасом волос. Об этом сообщает «Вестник Сургутского района».

Подросток (сс) Pieterjan Vandaele

Кроме того, дезодоранты, которыми пользуются учащиеся, должны иметь лёгкий и нейтральный запах. Новые требования за подписью директора школы педагоги выложили в родительский чат.

Как пояснили Ura.ru в школе, данные требования к внешнему виду учащихся действует в учебном учреждении не первый год, новыми не являются, были согласованы с родителями, муниципалитетом и школьниками.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в городе Чайковский Пермского края директор школы отправил семиклассника домой переодеваться. Мальчик был одет не по форме — пришёл в учебное учреждение в джинсах.

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