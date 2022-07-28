Вашингтон, , 05:04 — REGNUM Бывшие члены Республиканской и Демократической партий США заявили о намерениях создать третью партию в стране, которой будут доверять избиратели. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

По их сведениям, в состав новой партии войдут три политических движения — «Renew America Movement», «Forward Party» и «Serve America Movement». Отмечается, что политики, принявшие решение создать новую партию, считают, что двухпартийная система в США больше не функционирует, как следует.

Предполагается, что сопредседателями нового политического объединения будут экс-кандидат в президенты от американской Демпартии Эндрю Янг и бывший глава штата Нью-Джерси республиканец Кристин Уитман. По данным агентства, о создании новой партии официально объявят уже в ближайшее время.