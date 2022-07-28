Алданский район, Якутия, 28 июля, 2022, 05:00 — ИА Регнум. Падёж оленей произошёл в оленеводческом стаде коренных малочисленных народов Севера «Хатыстыр» в Алданском районе Якутии. От пироплазмоза скончались более 50 животных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 июля в пресс-службе республиканского департамента ветеринарии.

Олени

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Причиной распространения инфекции могли стать укусы клещей, отмечают специалисты. Пироплазмоз в крови животных выявили во время лабораторных исследований. Людям заболевание не передаётся.

«В данное время Управлением ветеринарии Алданского района проводятся мероприятия по недопущению дальнейшего распространения заболевания. Необходимые препараты закуплены и ожидают транспортировки до Алдана для проведения акарицидных обработок. Заготовка мяса в хозяйстве не велась», — отметили в департаменте ветеринарии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее поступала информация о гибели около ста животных в Алданском районе. Скончались домашние олени.