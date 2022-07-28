Сеул, 28 июля, 2022, 04:50 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 88 384 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Южная Корея

По его данным, 425 заболевших прибыли в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны. Центр фиксирует небольшое снижение прироста числа инфицированных по сравнению с предыдущим днем. Тогда в республике выявили свыше 100 тыс. зараженных — впервые с апреля 2022 года.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 19 535 242. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 25 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии от осложнений COVID-19 в Республике Корея умерли 24 957 человек.