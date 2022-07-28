28 июля 2022 | Время чтения 4 мин

Георгий Балаков, , 07:24 — REGNUM Высшие силы явно на стороне России. Именно такой вывод можно сделать из публикаций популярных телеграм-каналов, обсуждающих рекордно высокую температуру в странах Евросоюза, которая вынуждает их тратить и без того скупые запасы газа и на полную мощность использовать всю свою энергетическую систему.

Джеймс Тиссо. Руины

Если «генерал Мороз», помогающий России зимой в противостоянии с Западом, давно стал притчей во языцех, то теперь к этому фразеологизму можно добавить таких союзников Москвы, как «адмирал Жара» и «фельдмаршал Засуха». Значительная часть Европы буквально изнывает от высоких температур и считает убытки от пожаров, к которым добавилось обмеление рек, что резко снижает возможности для перевозки угля, который с недавних пор вновь стал широко используемым источником энергии в Старом Свете.

«Во Франции отключили часть АЭС из-за жары. Вследствие аномальных температур обмелели водоёмы, из которых брали воду для охлаждения реакторов, и последние начали перегреваться. После приостановки работы энергоблоков количество производимой ядерной энергии в стране упадёт на 50 процентов. Что сказать. Погода — союзник Путина. Протестующие фермеры — союзники Путина. Бытовая техника с высоким энергопотреблением — союзник Путина. Это цитаты, если что. И только шизофрения — союзник Европы, отказывающейся от российского газа, угля и нефти», — написал телеграм-канал ZERGULIO.

Константин Коровин. Ночная улица. Париж. 1902

При этом Франция не одинока в этой проблеме. Из-за высоких температур проблемы с водой испытывают и другие страны Европы.

«Британия перешла на раннюю стадию экономии воды из-за рекордной температуры. Агентство по охране окружающей среды рассматривает способы искусственного поддержания уровня воды в реках на фоне вероятной засухи. Резервы воды закончились в итальянском регионе Пьемонт, заявили местные власти. Ранее власти Ломбардии сообщили, что в регионе закончилась вода для сельского хозяйства на фоне сильной жары», — сообщил телеграм-канал «БайБайден».

Также администратор канала сообщил, что правительство Франции в целях экономии электроэнергии, ставшей в развитой Европе чуть ли не роскошью, призвало своих граждан реже пользоваться бытовой техникой и не включать кондиционеры.

«Правительство Франции призвало граждан выключать свет, энергию и кондиционеры для экономии энергии на фоне взлета энергетических цен. В то же время страну накрыла рекордная жара. Об этом спикер правительства Оливье Веран заявил на пресс-конференции. Он призвал отключать максимально возможное число электроприборов, когда в них нет видимой необходимости. Спикер также назвал жару напоминанием об изменении климата и необходимости снижать потребление ископаемого топлива. По его мнению, «добродетельное поведение» граждан необходимо для борьбы с глобальным потеплением. Казалось бы, при чем тут антироссийские санкции? А антироссийские санкции как будто бы и ни при чем», — отметил «БайБайден».

Энергетический кризис складывается удивительным образом — в Европе одновременно действует комплекс негативных факторов. Рекордно высокая температура, с одной стороны, повышает спрос на электроэнергию для кондиционирования помещений, с другой стороны, частично дестабилизирует энергетическую инфраструктуру, повышая аварийность, провоцируя временные отключения и снижение выработки электроэнергии, отмечает телеграм-канал Spydell_finance.

Алексей Боголюбов. Долина Рейна около Рагаца. 1856

«Например, обмеление реки Рейн в Германии вызывает трудности в поставках угля на тепловые электростанции. Одновременно с этим Газпром снизил поставки газа в Европу до 600 млн куб. м в неделю против 3100–3200 млн куб. м, то есть более чем в пять раз. Но Европе удается достаточно эффективно замещать поставки российского газа. Помимо России, Европа поставляет газ из Норвегии, из Алжира и основной источник газа — это СПГ», — сообщил своим подписчикам автор поста.

Несмотря на радикальное снижение поставок из России, совокупные поставки газа лишь немногим ниже прошлого года — примерно на 10% за период с июня по июль 2022. Это и позволяет заполнять газовые хранилища Европы, делится подробностями ситуации в энергетической отрасли Евросоюза Spydell_finance.

Иероним Босх. Триптих (фрагмент). 1510

«К чему это все? 1,1–1,2 млрд в неделю — это как раз «Северный поток». Так вышло, что Европа частично адаптировалась под текущие условия — через замещение поставок российского газа на СПГ + обвал внутреннего спроса. Если Россия запустит «Северный поток» — это позволит Европе сформировать резервы газа, без проблем пережить зиму и с 2023 года постепенно адаптироваться под новые условия, без России. Таким образом, ход развития событий будет диктовать Европа. Задача — в перехвате стратегической инициативы и не позволить Европе задавать собственный, комфортный для нее темп адаптации. Условия так сложились, что это исторический шанс, больше рычагов давления на Европу у России не будет. Если упустить эту возможность, Россия упустит инициативу и может проиграть в экономической войне, что за собой потащит другие проблемы», — делает прогноз ТГ-канал.

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