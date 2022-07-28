Москва, , 04:45 — REGNUM Гиперзвуковые ракеты «Циркон» для надводных кораблей могут принять на вооружение Военно-морского флота России уже в сентябре 2022 года.

Летные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» Минобороны России

«Государственные испытания изделия завершены, все документы для принятия изделия на вооружение подготовлены. Ожидается, что в сентябре надводный «Циркон» будет принят на вооружение флота», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Министерству обороны России.

Официальных подтверждений этих данных не поступало. Ранее сообщалось, что «Циркон» могут принять на вооружение до конца 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источники заявляли, что ракеты «Циркон» уже производятся в НПО машиностроения. Также ведутся работы по увеличению дальности полета этой гиперзвуковой ракеты.